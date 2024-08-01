Около четырех тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили в июле с помощью камер «Безопасного региона»

В июле 2024 года камеры «Безопасного региона» помогли выявить более 3,9 тысячи нарушений в содержании территорий Подмосковья, более 60% из них уже удалось устранить. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.