Около четырех тысяч нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили в июле с помощью камер «Безопасного региона»
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В июле 2024 года камеры «Безопасного региона» помогли выявить более 3,9 тысячи нарушений в содержании территорий Подмосковья, более 60% из них уже удалось устранить. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Система искусственного интеллекта позволяет за максимально короткое время фиксировать и обрабатывать большое количество дефектов. При этом сейчас возрастает и скорость устранения замечаний», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Камеры помогли выявить несанкционированные навалы мусора, настенные граффити, ненадлежащее состояние контейнерных площадок, а также переполненные урны. Наибольшее число нарушений устранили в Одинцово, Химках, Серпухове, Красногорске и Наро-Фоминске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.