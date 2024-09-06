Около четырех тысяч слуховых аппаратов бесплатно выдадут жителям Подмосковья в этом году

В 2024 году в Подмосковье закупили около четырех тысяч слуховых аппаратов для обеспечения наших жителей, не имеющих инвалидность и нуждающихся в слухопротезировании по медицинским показаниям. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.