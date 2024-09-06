Около четырех тысяч слуховых аппаратов бесплатно выдадут жителям Подмосковья в этом году
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В 2024 году в Подмосковье закупили около четырех тысяч слуховых аппаратов для обеспечения наших жителей, не имеющих инвалидность и нуждающихся в слухопротезировании по медицинским показаниям. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«С начала года такие аппараты уже получили полторы тысячи жителей. Напомню, что в начале лета процесс получения мы упростили и теперь справка запрашивается автоматически из поликлиники», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что для получения слухового аппарата нужно обратиться к врачу из медорганизации Подмосковья и получить подтверждение наличия медицинских показаний для слухопротезной помощи. Узнать подробности можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.