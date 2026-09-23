Жители Подмосковья смогут присоединиться к проекту «Флагманы образования»

Жители Подмосковья могут присоединиться к образовательному сообществу, получить доступ к сервисам и пройти обучение с проектом «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение года желающим будут доступны цифровые сервисы проекта, с помощью которых можно развивать компетенции, получать новые знания и находить единомышленников.

Так, например, пользователям доступны «Библиотека контента», где собраны лекции ведущих экспертов, методические разработки и образовательные материалы, «Каталог возможностей», помогающий находить подходящие конкурсы, гранты, стажировки, мероприятия и проекты от партнеров. «Оценка компетенций» поможет определить сильные стороны, онлайн-курс «Как стать командным игроком?» — лучше понять свою роль в коллективе. Кроме того, проект предусматривает «Шагомер», спецпроект «СВОи. Разговоры с Героями», курсы «Диктант возможностей», «Культура» и «Государство».

«Для жителей Московской области это возможность присоединиться к профессиональному сообществу участников из разных регионов России, получить новые знания и продолжить развитие после завершения конкурсных треков», — отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Михайлов.

Желающие также могут принять участие в конкурсных треках «Учить и учиться» и «СпортТрек», регистрация доступна на сайте до 11 октября.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

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