Около четырех тысяч женщин Кемеровской области трудоустроились благодаря проекту «Удобная работа»

С начала года почти четыре тысячи женщин смогли трудоустроиться к Кемеровской области благодаря проекту «Удобная работа», действующему с декабря 2022 года. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что также нашли работу 1,2 тыс. молодых мам.

Добавляется, что в настоящее время в рамках проекта предлагается свыше 2,8 тыс. вакансий с гибким графиком и неполным рабочим днем.

Поясняется, что также выпускницы вузов и колледжей без опыта работы в рамках проекта при трудоустройстве по срочному трудовому договору три месяца получают государственную поддержку в размере 5,5 тыс. рублей.