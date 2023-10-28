Около четырех тысяч женщин Кемеровской области трудоустроились благодаря проекту «Удобная работа»
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
С начала года почти четыре тысячи женщин смогли трудоустроиться к Кемеровской области благодаря проекту «Удобная работа», действующему с декабря 2022 года. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Отмечается, что также нашли работу 1,2 тыс. молодых мам.
Добавляется, что в настоящее время в рамках проекта предлагается свыше 2,8 тыс. вакансий с гибким графиком и неполным рабочим днем.
Поясняется, что также выпускницы вузов и колледжей без опыта работы в рамках проекта при трудоустройстве по срочному трудовому договору три месяца получают государственную поддержку в размере 5,5 тыс. рублей.