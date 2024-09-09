Около десяти тысяч жителей Подмосковья успели проверить свое здоровье в парках региона

С начала лета свое здоровье в парках Подмосковья успели проверить почти 9,9 тысячи человек, в минувшие выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в парках в Ногинске, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.