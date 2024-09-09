Около десяти тысяч жителей Подмосковья успели проверить свое здоровье в парках региона
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала лета свое здоровье в парках Подмосковья успели проверить почти 9,9 тысячи человек, в минувшие выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в парках в Ногинске, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Также в парках в выходные дни жители могут пройти вакцинацию от гриппа. Всего прививку сделали 413 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что в случае необходимости пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами осмотра можно ознакомиться на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.