Около девяти тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках с начала лета
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала лета свое здоровье в парках Подмосковья проверили почти девять тысяч человек, за минувшие выходные — 591 житель. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря акции «Проверь свое здоровье в парке», жители могут совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
После осмотра в случае необходимости пациентов направляют в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами можно будет ознакомиться на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.