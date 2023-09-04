Около девятнадцати тысяч человек посетили праздник «Парк знаний» в Подмосковье

Праздник «Парк знаний», который 1 сентября прошел почти в семидесяти парках Подмосковья, посетили порядка девятнадцати тысяч человек, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Гости мероприятия посетили «Экологический форум», в рамках которого прошли лекции и практические занятия с волонтерами. Дети участвовали в викторинах и квестах по школьной программе, а также в интеллектуальных играх.

Кроме того, на празднике «Парк знаний» прошли различные мастер-классы от художников-мультипликаторов, спектакли под открытым небом, были организованы школьные маркеты и фотозоны, а родители смогли записать своих детей в кружки и секции досуговых учреждений.

Все мероприятия «Парка знаний» состоялись при поддержке областного Минкульта.

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