Губернатор Подмосковья рассказал об открытии образовательного центра «Багратион»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии образовательного центра «Багратион» на территории жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцово.

«Полчаса назад Президент открыл самую большую школу в Подмосковье – образовательный центр «Багратион» на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада»!» - сообщил глава региона в своих соцсетях.

Воробьев отметил, что открытия учреждения жители ждали с нетерпением. Он напомнил, что ранее застройщик оставил местных дольщиков без денег, квартир и социальных объектов. После вмешательства властей права дольщиков были восстановлены, на территории построили детсад, открыли школу. В планах – начать строительство поликлиники.

«Спасибо Владимиру Владимировичу за внимание и поддержку. Теперь родителям и ребятам не придется каждое утро ездить за несколько километров. Школа рядом с домом, в ней есть современные цифровые лаборатории, мастерские, концертный и спортивный залы. Набрали сильную команду педагогов – 102 человека», - рассказал губернатор.

Ранее глава региона поздравил всех с открытием образовательного кластера в Истре.