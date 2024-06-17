Около двух миллионов пассажиров перевезли «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом

Пассажиропоток «Ласточек» в сообщении с Нижним Новгородом увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Уточняется, что с января по май включительно «Ласточки» перевезли в Нижний Новгород и из него примерно двух миллионов человек.

Отмечается, что чаще всего пассажиры «Ласточек» пользуются маршрутом «Москва — Нижний Новгород» — 1,8 млн человек, также между столицей Приволжского федерального округа и Иваново за это время перевезли 80 тыс. пассажиров, а между Нижним Новгородом и Кировом — 74 тыс. человек.