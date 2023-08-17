Около двух тысяч человек прошли обучение в симуляционных классах Подмосковья

С начала года обучение в симуляционных классах, посвященное уходу за тяжелобольными, прошли порядка двух тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное», — пояснила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что в Подмосковье работают шесть симуляционных классов, они расположены в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцово, Солнечногорске и Дмитрове. Все классы оснащены необходимым оборудованием и специальными манекенами. Курс рассчитан на 12 часов, после этого гражданам выдается сертификат об обучении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.