Около пяти тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за лето

«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.