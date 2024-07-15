Около пяти тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках за лето
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В акции «Проверь здоровье в парке» с начала лета приняли участие почти пять тысяч человек, за минувшие выходные возможностью воспользовались 540 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В прошедшие выходные акция проводилась в 33 парках региона, в том числе, в Дубне, Егорьевске, Серпухове и других округах. В случае необходимости пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами осмотра можно ознакомиться на региональном портале Госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.