Около пятисот многодетных семей бесплатно получат землю в четырех деревнях в Раменском

Около пятисот семей в Раменском будут обеспечены бесплатными земельными участками. Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, из собственности региона в муниципальную собственность передали землю площадью 59,5 гектара для многодетных семей.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, в общей сложности в Раменском в очереди на получение земли 1827 многодетных семей. Из них участками обеспечили уже 1120 семей. Таким образом, обеспечить землей нужно еще 707 семей.

С этой целью муниципалитету передали областные участки в четырех деревнях — в Петровском, Арменево, Кузяево и Юсупово. В перспективе это позволит обеспечить участками полтысячи многодетных семей.