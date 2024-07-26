Около половины многоквартирных домов Балашихи получили паспорта готовности к новому отопительному сезону

До старта нового отопительного сезона остаётся всего около двух месяцев. К этому времени все многоквартирные дома должны получить паспорта готовности.

В Балашихе их получили уже 910 домов. Об этом стало известно 26 июля на оперативном штабе, который провели заместитель главы города Максим Сидоркин и начальник управления ЖКХ администрации города Юлия Смирнова.

«Еженедельно по пятницам мы проводим совещание с представителями управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора “Хартия”. Разбираем актуальные вопросы за прошедшую неделю и ставим планы на будущее. Один из таких вопросов — это подготовка жилого фонда к новому отопительному периоду. Она начинается практически сразу после окончания предыдущего сезона. За три-четыре месяца коммунальные службы должны подготовить все системы к зиме. Для того, чтобы планово распределить эту нагрузку, существует определённая система постепенной сдачи многоквартирных домов», — сказала замначальника управления ЖКХ администрации Балашихи Анна Тришкова.

Для получения паспорта готовности к отопительному сезону управляющие организации должны выполнить определённый перечень работ — как в самих домах, так и в котельных. Так, необходимо провести промывку тепловых сетей и проведение их испытаний на плотность и прочность, установить пломбы в тепловых узлах, проверить приборы учёта тепловой энергии, систем отопления и вентиляции. Полный перечень и порядок работ указаны в федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также в приказе Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».