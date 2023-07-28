Около половины жителей РФ желают поменять работу до конца года

Около половины жителей РФ планируют поменять место работы в текущем году. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу проекта «Авито.Работа.

Отмечается, что среди желающих поменять работу более трети являются представителями бьюти-сферы и автобизнеса.

Добавляется, что свыше половины хотят освоить иную профессию в будущем, среди данной категории лидируют представители административной работы.

По словам эксперта Артема Кумпеля, частая смена работы больше не является плохим фактором, напротив, показывает богатый опыт в разных отраслях и широкий кругозор кандидата.