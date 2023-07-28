Около половины жителей РФ желают поменять работу до конца года
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
Около половины жителей РФ планируют поменять место работы в текущем году. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу проекта «Авито.Работа.
Отмечается, что среди желающих поменять работу более трети являются представителями бьюти-сферы и автобизнеса.
Добавляется, что свыше половины хотят освоить иную профессию в будущем, среди данной категории лидируют представители административной работы.
По словам эксперта Артема Кумпеля, частая смена работы больше не является плохим фактором, напротив, показывает богатый опыт в разных отраслях и широкий кругозор кандидата.