Около полторы сотни столичных строителей доставили в полицию после участия в массовой драке

139 человек были доставлены в полицию после драки на стройке в Москве, в отношении 76 из них заведены дела о мелком хулиганстве, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Инцидент произошел накануне в районе Свиблово на стройке небоскреба «Afi Tower». По предварительным данным, массовая потасовка началась с мелкого бытового конфликта. В Сети распространилось видео, на котором несколько десятков с криками «Аллах Акбар» разгуливают по стройке с арматурой в руках.

На других кадрах полиция успокаивает толпу.

Сообщается, что в результате инцидента за медицинской помощью обратилось два человека.