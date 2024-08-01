Около семи миллиардов рублей выплатили в Подмосковье в качестве доплаты к пенсии

Неработающие пенсионеры Подмосковья, которые получают доход ниже величины прожиточного минимума, могут получать региональные доплаты к пенсии, размер которой увеличивается каждый год в зависимости от индексации прожиточного минимума. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году порядка 300 тысяч пенсионеров получили доплату к пенсии на сумму свыше семи миллиардов рублей. В бюджете региона предусмотрено свыше 14 миллиардов рублей на эту меру поддержки», — уточнила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что пенсионерам, зарегистрированным в Подмосковье, доплаты установят в беззаявительном порядке. Для получения средств пенсионер должен проживать один или в семье с неработающими пенсионерами. Напомним, что доплату пенсионерам до 18 тысяч рублей ввели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.