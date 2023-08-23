Около шести тысяч человек воспользовались онлайн-услугами БТИ Подмосковья

«Московская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по цифровизации услуг. Доступные и удобные услуги в онлайн-формате для населения предоставляет в том числе и наше областное БТИ», – отметила глава ведомства Наталья Адигамова.⠀⠀