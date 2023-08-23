Около шести тысяч человек воспользовались онлайн-услугами БТИ Подмосковья
Фото: [БТИ МО]
В Подмосковье онлайн-услугами БТИ с января текущего года воспользовались порядка шести тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Мособлимущества.
«Московская область занимает лидирующие позиции среди всех регионов России по цифровизации услуг. Доступные и удобные услуги в онлайн-формате для населения предоставляет в том числе и наше областное БТИ», – отметила глава ведомства Наталья Адигамова.⠀⠀
По словам гендиректора областного БТИ Елены Казимир, сейчас ведомство предоставляет семь услуг в онлайн-формате. Эти услуги пользуются популярностью среди жителей.
«В наших планах большая работа по переводу всех услуг учреждения в онлайн-формат», – добавила она.