Около шести тысяч жителей Рязанской области получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В Рязанской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается более 5,5 тысячам жителей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что на указанные цели с начала года было направлено около 830 млн рублей.

Отмечается, что выплата осуществляется ежемесячно после завершения отпуска по беременности и родам и продолжается до достижения ребенком полутора лет. Для работающих граждан размер пособия составляет 40% от среднемесячного дохода за предыдущие два года. Минимальный размер выплаты составляет чуть более 9,2 тыс. рублей, максимальный — 49,1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российские власти захотели заметно увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет.