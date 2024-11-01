Российские власти захотели заметно увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

Уже к 2027 году пособие по уходу за детьми до полутора лет может существенно вырасти. Оно должно подняться почти в 1,5 раза. Такое заявление сделал Антон Котяков, глава Министерства труда и социальной защиты РФ. Его слова привело агентство «Прайм» .

Министр пообещал, что ежегодно будет повышаться пособие для тех, кто ухаживает за детьми до полутора лет. В первую очередь будет повышаться предельная сумма выплаты.

«В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — указал он.

Котяков также напомнил, что по указу президента Путина уже был введен единый статус для всех многодетных семей, и уже почти в половине регионов РФ пособия им назначают без учета критериев нуждаемости.

Ранее уже сообщалось, что размер выплат по уходу за грудными детьми планируют на протяжении последующих двух лет повысить до 60% от средней зарплаты родителя. Поручение проработать такой вариант дал премьер-министр России Михаил Мишустин.