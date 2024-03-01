Около сотни пропавших людей были найдены волонтерами в Нижегородской области за прошедший месяц

Примерно сто пропавших человек найдены волонтерами в Нижегородской области за минувший месяц. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Добавляется, что почти 90 человек были обнаружены живыми, оставшиеся — мертвыми.

Уточняется, что за февраль волонтеры региона получили более 110 заявок на поиск пропавших, почти в 10 случаях их помощь не потребовалась, а также свыше 10 человек еще не найдены.