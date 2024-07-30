Около ста дефектов наружного освещения устранили во дворах Подмосковья в июле

В июле в Подмосковье устранили 91 дефект в работе дворового освещения, всего с начала 2024 года специалисты коммунальных служб региона исправили более тысячи таких недочетов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В сообщении уточнили, что инспекторы ведомства регулярно контролируют состояние освещения дворов и общественных пространств в регионе, выявляют нарушения и передают их на устранение через систему СКПДИ. Кроме того, за работой осветительных приборов следят камеры «Безопасный регион». Отметим, что сообщить о неработающем уличном освещении можно в территориальные отделы министерства, их месторасположение опубликованы на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.