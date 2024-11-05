Около трех миллионов пассажиров перевезли электробусы в Нижнем Новгороде с февраля
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Почти три миллиона пассажиров перевезли электробусы в Нижнем Новгороде с февраля. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что в настоящее время указанный вид транспорта курсирует в городе по восьми маршрутам, до конца года на рейс выйдет еще один. Помимо этого, до конца года электробусный парк укомплектуют до 120 единиц, из которых 62 электробуса станут работать в нагорной части города, еще почти 60 — в Автозаводском и Ленинском районах.
Подчеркивается, что развитие электробусной сети даст возможность обеспечить транспортную доступность отдаленных микрорайонов.
Ранее сообщалось, что современные электробусы начали курсировать в Химках.