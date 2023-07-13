Современные электробусы начали курсировать в Химках

Теперь активно им пользоваться смогут жители городского округа Химки. В муниципалитете вышли на маршруты сразу 18 современных машин, которые произвели на предприятии «КАМАЗ». Такие теперь курсируют под номерами № 337, № 959 и н12.

Как рассказали в Мосгортрансе перевести три маршрута на современный вид транспорта позволило открытие электробусного парка «Митино».

Отмечается, что в электробусах нет механических тормозов, они не выбрасывают в воздух вредные вещества. А еще конструкция машин без трансмиссий, карданных валов и внушительного двигателя позволила сделать пол транспорта абсолютно плоским и следовательно, удобным для мам с колясками и маломобильных граждан.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, помимо трех упомянутых выше маршрутов, которые связывают Митино с Химками, электробусы работают еще на пяти.

«В среднем за месяц вне сезона отпусков на этих маршрутах совершается около 120 тысяч поездок», — подчеркнул он.

Для Подмосковья развитие транспортной системы имеет огромное значение. Как подчеркивал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, МЦД-3, МЦД-4, развязки и вылетные магистрали, которые откроют в 2023-2024-м годах, играют большую роль для людей.