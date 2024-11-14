Около трех тысяч малышей родилось в Рязанском перинатальном центре в этом году

В Рязанском перинатальном центре с период за десять месяцев с начала текущего года родилось около трех тысяч детей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что при этом мальчиков родилось на 26 малышей больше, а также около 300 детей родились преждевременно.

Отмечается, что вес самого маленького ребенка составил почти 500 г, а самого большого – 5,2 кг.

Ранее сообщалось, что Варвара и Демьян стали наиболее популярными именами новорожденных в Рязанской области в октябре.