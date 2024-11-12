Варвара и Демьян стали наиболее популярными именами новорожденных в Рязанской области в октябре

В минувшем месяце в Рязанской области родились более 70 малышей, из которых — почти 40 девочек и чуть более 35 мальчиков. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что среди самых популярных имен среди новорожденных девочек стала Варвара, следом за ней по популярности идут Ксения и София, а среди наиболее редких — Амелия и Эвелина.

Добавляется, что среди мальчиков наиболее популярным стало имя Демьян, за ним следуют Гордей, Евгений, Кирилл, Тимофей, а самыми редкими стали Родин и Иоанн, а уникальным — Федор.

Ранее были названы наиболее популярные имена новорожденных в Рязанской области в сентябре.