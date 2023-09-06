Около трехсот миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья, ухаживающим за тяжелобольными

Более 1,7 тысячи жителей Подмосковья оформили выплату по уходу за инвалидом в этом году, сообщили в областном Минсоцразвития. Общая сумма выплат составила 294 миллиона рублей, всего в этом году на эти цели планируется направить почти 400 миллионов рублей.