Около трехсот миллионов рублей выплатили жителям Подмосковья, ухаживающим за тяжелобольными
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Более 1,7 тысячи жителей Подмосковья оформили выплату по уходу за инвалидом в этом году, сообщили в областном Минсоцразвития. Общая сумма выплат составила 294 миллиона рублей, всего в этом году на эти цели планируется направить почти 400 миллионов рублей.
«Такую меру поддержки получают люди, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат. Такой уход требует постоянного присутствия и, как правило, ухаживающих за инвалидом, не может посещать работу. В таких случаях предусмотрена ежемесячная выплата 27 тысяч рублей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что выплату могут получить граждане в возрасте от 18 до 65 лет, которые ухаживают за инвалидами первой и второй группы, признанными нуждающимися в стационарном социальном обслуживании. Оформить выплату можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.