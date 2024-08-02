Около трехсот женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

С момента открытия первого центра грудного вскармливания в Подмосковье обучение в них прошли почти 300 женщин, всего на базе перинатальных центров и роддомов региона работают восемь таких центров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В таких центрах женщины могут получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году такие центры появились в Видновском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, а также Балашихинском и Одинцовском роддомах. Отметим, что жительницы региона могут узнать о системе родовспоможения на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.