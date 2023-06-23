Около трети россиян планируют путешествие по России в 2023 году

Россельхозбанк провел опрос, по результатам которого выяснилось, что около трети россиян планирует путешествовать по России в 2023 году. При этом, большинство планирует потратить не более 20 тысяч рублей, а 29% – свыше 70 тысяч.

21% опрошенных отправятся отдыхать за пределы РФ, остальные же предпочтут отдохнуть дома или на даче. 23% опрошенных россиян на отдыхе хотели бы потратить до 50 тысяч рублей, а 11% - до 70 тысяч.

Большинство респондентов больше всего заинтересованы в отдыхе у моря (36%). 24% предпочтут активный отдых. А 8% собирается отправиться в агротур.

Руководитель регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталия Худякова отметила огромный потенциал внутреннего туризма нашей страны. Она считает, что в ближайшие 5 лет туристические потоки будут набирать обороты в Алтае, Бурятии, Дагестане и Карачаево-Черкессии.

В опросе участвовали 1 000 респондентов старше 18 лет.