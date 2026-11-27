В 2026 году День матери в России приходится на 29 ноября. Праздник, появившийся в конце 1990-х, за это время оброс теплыми семейными обычаями. REGIONS рассказывает , как он возник, что принято делать в этот день и как отметить его по-настоящему.

Воскресенье, которое стоит провести вместе

29 ноября 2026 года выпадает на воскресенье — отличная возможность собраться всей семьей за общим столом. Тем, кто живет вдали от родных, дата напоминает: откладывать разговор с мамой на неопределенный срок не стоит.

От разговоров к официальному статусу

Споры о том, что матерям необходим собственный праздник, велись в России давно. Точку поставил указ 1998 года: последнее воскресенье ноября официально стало Днем матери. Смысл затеи прост — подчеркнуть, что забота о детях не заканчивается с их взрослением, а материнский труд заслуживает признания. Праздник задумывался как знак благодарности, а не очередная строка в календаре.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Традиции: тепло вместо официоза

Пышных мероприятий в этот день не устраивают. Зато обычаи у праздника очень домашние:

Поздравления. Дети звонят, пишут, приезжают. Школы и детские сады готовят утренники и открытки — чаще всего в пятницу, чтобы родители успели на них попасть.

Подарки. Цветы, открытка, сделанная руками ребенка, добрые слова — ценность здесь не в стоимости, а в самом внимании.

Семейный обед. Главная традиция — собраться вместе и никуда не спешить. Нередко роли меняются: за столом и у плиты в этот день стоят папы и дети, а мамы отдыхают.

Поддержка нуждающихся. Все чаще дата становится поводом помочь тем, кому непросто, — от сбора вещей до внимания к матерям, оставшимся без поддержки.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Екатерина Сироштан ]

Пять шагов, чтобы день не стал формальностью

Позвоните маме голосом, а не сообщением: несколько минут живого разговора дороже любого статуса в соцсетях.

Поблагодарите за что-то конкретное — общие слова стираются из памяти, а искреннее «спасибо, что поддержала тогда» остается на годы.

Заберите у нее домашние дела: приготовьте обед, помойте посуду, уберите — без просьб и напоминаний.

Подарите не вещь, а время: прогулку, совместный фильм, поездку к родным.

Вспомните о тех, кто далеко: наберите бабушку, тетю, соседку мамы — внимания много не бывает.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко ]

Если мамы уже нет

Не у всех есть возможность поздравить маму лично. Но и в этом случае дата остается важной: можно прийти на кладбище, зажечь свечу, рассказать о ней детям и внукам. Больших расходов праздник не требует — он просит лишь одного: не откладывать звонок на следующее воскресенье.

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