Около тридцати участков дорог, ведущих к спортобъектам, отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье отремонтировали порядка 30 региональных участков дорог, по которым можно проехать к спортивным учреждениям — спортивным, физкультурно-оздоровительным и горнолыжным комплексам, стадионам, бассейнам и дворцам спорта, сообщили в областном Минтрансе. Их протяженность составила почти 88 километров, работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«На всех участках ремонта обновили покрытие, укрепили обочины и нанесут разметку, ориентируясь на погодные условия. Благодаря ремонту проезд для порядка двух миллионов жителей и гостей региона стал гораздо комфортнее и безопаснее», — отметил зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что ремонт дорог затронул 22 округа. Так, например, в Ступино покрытие обновили на улице Пристанционной вблизи спорткомплекса, в Красногорске — на улице Карбышева вблизи горнолыжного комплекса, в Волоколамске — на улице Щекино, ведущей к стадиону, и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.