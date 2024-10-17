Около тысячи кустарников украсили дворы Дубны

Возраст переданных растений достигает почти три года. Кустарники успешно перевезли и высадили во дворах Дубны, где в 2024 году проводилось масштабное благоустройство.

Пузыреплодники, по заявлениям специалистов, приживутся на землях наукограда. Со временем саженцы разрастутся, станут красивым дополнением дворов. Посадки имеют и практичное назначение: живые изгороди отделят проезды от детских площадок, пешеходных троп и прогулочных зон.

Помимо кустарников в некоторых дворах уделили внимание и деревьям. Например, во дворе дома №9 на улице Тверской уже проводится не первый этап озеленения. Там убрали пять деревьев, но посадили на замену около 20-30 саженцев. Они перезимуют и в следующем году будут радовать жильцов дома своим видом, создавать естественную тень и делать округу чище.