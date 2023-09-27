Около тысячи жителей Рязанской области призовут на срочную службу этой осенью
Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]
По словам военного комиссара Рязанской области Олега Серкеза, в осенний призыв на службу в армию отправятся почти тысяча жителей региона. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что они станут проходить службу на территории западного и южного военных округов.
Уточняется, что повестки молодые люди станут получать в бумажном виде и заказными письмами.
Подчеркивается, что штраф за неявку в военкомат составит 30 тыс. рублей.