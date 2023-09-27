Около тысячи жителей Рязанской области призовут на срочную службу этой осенью

По словам военного комиссара Рязанской области Олега Серкеза, в осенний призыв на службу в армию отправятся почти тысяча жителей региона. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что они станут проходить службу на территории западного и южного военных округов.

Уточняется, что повестки молодые люди станут получать в бумажном виде и заказными письмами.

Подчеркивается, что штраф за неявку в военкомат составит 30 тыс. рублей.