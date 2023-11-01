Около восьми тысяч автомобилей эвакуировали в Нижнем Новгороде в связи с неправильной парковкой с начала года
Фото: [©Максим Богодвид/РИА Новости]
В Нижнем Новгороде в этом году было эвакуировано около восьми тысяч автомобилей в связи с нарушением правил парковки. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.
Уточняется, что владельцы данных автомашин парковали свои транспортные средства на парковках, которые предназначены для инвалидов.
Поясняется, что водители эвакуированных машин будут вынуждены заплатить штраф в размере до пяти тысяч рублей.