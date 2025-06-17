Округ Пушкинский: две выпускницы сдали ЕГЭ по русскому языку на отлично

Отличные новости из округа Пушкинский: две выпускницы продемонстрировали исключительные знания русского языка, набрав максимальный проходной балл на Едином государственном экзамене.

Поздравляем Софию Блошенко, ученицу Образовательного комплекса № 11 в городе Пушкино, и Янину Сандакову, выпускницу Образовательного центра № 2 из Ивантеевки, с этим знаменательным успехом.

Особую благодарность выражаем педагогам Елене Александровне Корниловой и Наталье Сергеевне Киселевой за их квалифицированный подход и самоотверженный труд.

Фото: [ Из личного архива Янины Сандаковой ]

«Впереди у девушек новые горизонты и захватывающие студенческие годы. Желаю им успехов в учебе, ярких впечатлений и больших побед на жизненном пути!» — поздравил выпускниц глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В округе Пушкинский в 2025 году ЕГЭ сдает 1251 ученик.

Первый этап экзаменационной кампании уже позади: школьники успешно справились с заданиями по литературе, химии и истории.

Также стоит отметить, что 14 выпускников школ округа показали наивысшие результаты на экзаменах по литературе и химии. Каждый полученный балл — это результат упорного труда ученика, учителя и поддержки родителей.