Округ Пушкинский присоединился к акции «Добрый Новый год»

Городской округ Пушкинский подарит детям из новых регионов России праздник в ходе доброй благотворительной акции. Присоединиться смогут все желающие, кто хочет помочь самым маленьким ощутить дух Нового года и волшебства.

Акция стартовала по всей Московской области, включая и округ Пушкинский. Общими усилиями жители могут помочь собрать подарки для детей из новых субъектов страны, а также из приграничных районов Курской и Белгородской областей. В приоритете традиционные новогодние презенты — игрушки и сладкие подарки.

Кроме того, в рамках акции можно передать посылки и в зону СВО.

Как всегда, реализовывать гуманитарные проекты помогают волонтеры. С ними лично пообщался председатель окружного Совета депутатов Артем Садула. Он также присоединился к важной доброй акции, которая доказывает единство и неравнодушие граждан.