«Окружите заботой»: психолог рассказала, как родители могут помочь детям сдать ЕГЭ

Наступило лето, а значит, пришла пора экзаменов. По данным открытых источников, ЕГЭ (Единый государственный экзамен для выпускников 11-го класса) в этом году сдают свыше 700 тыс. человек.

Первыми школьники сдали географию, литературу и химию. До оглашения результатов многие школьники будут пребывать в состоянии стресса, ведь от набранных баллов зависит поступление в университет. Известно, что в этом году сократили бюджетные места, поэтому мандраж среди 11-классников сильнее, чем обычно. Мы поговорили с психологом Ольгой Агафоновой и узнали, как родители могут помочь своим детям.

«Окружите ребенка заботой. Очень важно следить за его распорядком дня. Все должно быть сбалансировано: питание, прогулки, физическая и умственная активность. Взрослые должны помнить о том, что взрослые здесь они. Их цель — сделать ребенка счастливым», — рассказывает эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А с теми родителями, которые критикуют своих чад и пугают их несдачей экзамена, вряд ли можно совладать. Так считает собеседница.

«С родителями, которые так себя ведут, уже ничего не сделаешь. Подростку вся ситуация кажется некорректной, абсурдной и неправильной. Не нужно перекладывать свои ценности на отдельную личность. Такое отношение к ребенку, в конечном итоге, приведет его к психологу», — заключила Агафонова.

Берегите свои нервы и помните, что ЕГЭ возможно пересдать. Пройти испытание еще раз можно в следующем году.

Подробнее о всех нюансах этого учебного испытания читайте в нашем материале.