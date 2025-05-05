Окружное мероприятие «Встреча поколений» прошло в Наро-Фоминске

Мероприятие имеет важное значение для сохранения и передачи патриотических ценностей молодому поколению. Гостей ждало насыщенная программа, включающая в себя ярмарку ремесел, интерактивные мастер-классы, тематические фотозоны для памятных снимков и выставку лучших конкурсных работ. Особое внимание было уделено военно-патриотическому воспитанию: молодежный казачий клуб «Атаман» представил мастер-классы по основам полевой медицины, сборке и разборке оружия, а также предоставил возможность попробовать себя в управлении дронами на специальном симуляторе. В мероприятии приняли участие представители окружной администрации.

Важным моментом фестиваля стало вручение главе Наро-Фоминского городского округа, Роману Шамнэ, уникального подарка от благотворительного фонда «Мы едины» – символической «Розы – Донбаса». Этот предмет искусства, созданный донецким кузнецом Виктором Михалевым из обломков вражеских снарядов, является символом памяти и надежды. Мастер уже создал сотни подобных роз, которые нашли свой дом в разных уголках мира, и теперь одна из них украсит Наро-Фоминский округ.

В ходе торжественной церемонии были отмечены достижения и вклад в развитие общественной деятельности молодежных организаций. Награды получили победители художественного конкурса «Вместе за наших», участники военно-патриотического соревнования «Наша сила в единстве» и организаторы благотворительной ярмарки.

Кульминацией фестиваля стала масштабная культурная программа, а завершением – символическая закладка капсулы времени, содержащей послания будущим поколениям. Открытие капсулы запланировано на столетие Великой Победы. Право заложить капсулу было доверено представителям трех поколений: Сергею Тестову, председателю местного отделения «Боевого братства», военнослужащему Денису Анищенко, участнику специальной военной операции, и Даниле Слюсареву, капитану наро-фоминской команды, участнице военно-патриотических игр.