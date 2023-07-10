Оксана Фандера выложила в сеть фотографию обнаженной груди

Как сообщает издание «Утро.ру» , знаменитая актриса опубликовала в социальных сетях снимок с глубоким декольте. Однако личность изображенной женщины осталась за кадром. Подписчики гадают, кто это может быть.

Несмотря на то, что Оксана Фандера предпочитает многое не рассказывать, все же некоторые откровения попадают на странички социальных сетей. Так недавно в своем личном блоге она опубликовала довольно интимный снимок с оголенной грудью.

Героиня черно-белого фото одета в банный халат, который слегка припущен вниз, из-за чего зрителям открывается вид на изящные ключицы и глубокое декольте. Однако это – наверняка не сама Фандера. Многие предположили, что в кадре может быть изображена ее 28-летняя дочь Елизавета. В любом случае, снимок пришелся по вкусу публике.