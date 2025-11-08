Октябрь стал месяцем ипотечного бума

В октябре россияне оформили рекордный объем ипотечных кредитов с начала 2025 года — ₽484 млрд, что на 21% больше, чем месяцем ранее. По данным аналитической компании Frank RG, за этот период было одобрено 101,7 тыс. кредитов, пишет « Коммерсант ».

Эксперты отмечают, что рынок ипотеки начал восстанавливаться еще в феврале, однако столь значительный рост наблюдается впервые за год. Основными причинами стали ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки и стремление успеть оформить жилье до возможных изменений в государственных программах, включая семейную ипотеку.

Старший директор АКРА Ирина Носова пояснила, что многие заемщики рассчитывают на последующее рефинансирование своих кредитов при более выгодных условиях. Одновременно покупатели опасаются повышения цен на жилье, что также подталкивает к активным сделкам.

Несмотря на рост объемов, средний размер ипотечного кредита слегка снизился. При этом рыночные ставки остаются высокими — свыше 21% годовых. Аналитики прогнозируют, что положительная динамика на рынке сохранится до конца года.

