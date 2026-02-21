Окурки в вечной мерзлоте: путешественник Конюхов шокирован поведением туристов

Путешественник Федор Конюхов, который вот уже три месяца живет на острове Смоленск в Антарктиде, сообщил о тревожных масштабах загрязнения Южного океана. В своем телеграм-канале он рассказал, что за время пребывания в архипелаге Южные Шетландские острова собрал более 100 килограммов пластиковых отходов, пишет Life.ru.

По словам Конюхова, он ежедневно во время прогулок по побережью наполняет мешки мусором, который приносит вода. Для того чтобы обнаружить микропластик, не нужно специальных приборов — достаточно пройти по береговой линии. Океан выбрасывает на сушу самые разные предметы. Часть из них оставляют проходящие мимо круизные лайнеры и рыболовные суда, другую часть приносит течениями с отдаленных континентов и островов.

Особую обеспокоенность путешественника вызывают окурки, которые туристы бросают прямо в камни во время высадок на берег. Через мыс, где расположена его станция, уже прошла тысяча гостей с круизных кораблей. Конюхов предлагает оборудовать деревянные настилы, чтобы сохранить почву, которую, по его мнению, скоро просто вытопчут.

Путешественник поделился и планами на будущее. В следующем сезоне он намерен организовать специальную экологическую экспедицию для очистки от пластика соседних островов. Напомним, одиночная сезонная станция Конюхова работает на острове Смоленск с 21 ноября. До конца марта он будет изучать проблему загрязнения микропластиком и состояние воздуха. В случае успеха нынешнего экспериментального сезона следующим этапом может стать девятимесячная зимовка в условиях полярной ночи, что приблизит создание новой круглогодичной российской станции.