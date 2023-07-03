Олег Кулинич предстанет перед судом Украины за госизмену

Бывший глава крымского управления СБУ находился под стражей еще с июля прошлого года. Как сообщает «Газета.ру» , он совершал преступления против Украинского государства в пользу России.

Олег Кулинич был обвинен Службой безопасности Украины за государственную измену. На экс-главу в суд был передан акт со стороны ведомства, о чем сообщается в их социальных сетях. Ему предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного Кодекса Украины.

Кулинич совершил несколько преступлений, одни из которых – государственная измена, создание и руководство сообществом преступников, самовольное оставление воинской части, а также похищение и завладение оружием.

Украинское законодательство на этот счет имеет наказание в виде 15 лет лишения свободы.