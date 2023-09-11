Олег Рожнов дал оценку прошедшим выборам в Подмосковье
Зампред регионального парламента Олег Рожнов дал оценку выборам губернатора, которые прошли в Подмосковье. Парламентарий посетил тридцать избирательных участков.
«Во время визитов отметил хорошую избирательную активность, явка на выборах высокая», - рассказал он.
Рожнов отметил, что члены УИК подтвердили, что голосование проходило в штатном режиме, никаких нарушений не выявили.
«Подчеркну, что все участки были обустроены в соответствии с законодательством, голосование прошло легитимно, за этим проследили наблюдатели», – добавил Рожнов.