Олег Рожнов: депутаты проверяют работу избирательных участков
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Депутаты посещают избирательные участки, чтобы оценить их работу. Об этом сообщил заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов. Кроме того, он рассказал, что было сделано во время подготовки к выборам.
«Мы, депутаты разных уровней, выезжали в коллективы, встречались во дворах, говорили о выборах. Не агитируя за конкретных кандидатов, а просто призывая прийти, - отметил Олег Рожнов.
Вчера депутаты проехали более 400 участков в Подмосковье, проверяя ход голосования. При этом Олег Рожнов отметил большой интерес к выборам со стороны молодежи. Молодых людей много среди наблюдателей. Это важно, потому что они смогут подробнее рассказать о голосовании своим сверстникам.