Олег Рожнов отметил высокую явку на голосовании в Подмосковье
Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов посетил ситуационный центр наблюдения за выборами в Одинцове. Он рассказал, что пока еще не проголосовал, так как будет голосовать в ДЭГе.
«Пока объехал с утра участки своего округа, просмотрел, как организован процесс. На мой взгляд все очень достойно: и плакаты кандидатов на видном месте и доступная среда организована», — сказал Олег Рожнов.
Заместитель председателя Мособлдумы также отметил доброжелательную обстановку и конструктивное отношение наблюдателей.
«Явка у нас достаточно высокая для первого дня трехдневного голосования. Активно идет и дистанционное электронное голосование. Очень важно, чтобы выборы прошли прозрачно, легитимно», — подчеркнул Олег Рожнов.
Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.