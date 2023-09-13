Олег Сирота: итоги выборов связаны с успехами Подмосковья в последние годы

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев был избран на новый срок благодаря успехам в развитии региона. Улучшение условий для бизнеса и обычных людей обеспечили ему поддержку избирателей. Об этом заявил известный фермер, владелец Истринской сыроварни, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота.

«Я здесь родился, здесь вырос, учился в школе и университете. Я и работаю в Московской области. Поэтому вижу, что за последние десять лет регион стал совершенно другим», – подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что жители других регионов восхищаются эффективностью работы подмосковных чиновников и органов власти, высоко оценивают условия жизни – например, качество дорог.

«У нас отличный инвестиционный климат. Предпринимателям помогают, выделяют землю, дают субсидии. У нас открываются школы, детские сады, идет приток населения. Это достигнуто усилиями губернатора. Я помню, что представляло из себя Подмосковье 10–15 лет назад», – добавил Олег Сирота.

Напомним, 12 сентября Мособлизбирком опубликовал окончательные результаты выборов губернатора Подмосковья и общие результаты дополнительных выборов депутата Мособлдумы. После обработки 100% протоколов избирательных комиссий Андрей Воробьев оказался лидером с 83,68% голосов. Он баллотировался от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Наумов, третье – Кирилл Жигарев от ЛДПР, четвертое – Анатолий Никитин, представлявший партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

На дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 победил самовыдвиженец Михаил Ждан. Также в Единый день голосования в Подмосковье прошли выборы в советы депутатов десяти городских округов.