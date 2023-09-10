Олег Сирота о проведении выборов в Подмосковье: «серьезных нарушений не зафиксировано»

В Московской области в ходе проведения голосования не были зафиксированы серьезные нарушения, которые могли бы поставить под вопрос проведение выборов. Об этом рассказал руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, сыровар Олег Сирота.

В общей сложности в регионе действуют почти четыре тысячи УИКов. Олег Сирота рассказал о том, как на них проходит работа общественных наблюдателей.

«Я первый раз работал на выборах как наблюдатель много лет назад. Сейчас прямо огромный прогресс по уровню проведения. Мониторинговые группы ездят по всей области. Раньше было больше происшествий, больше суеты, больше приходилось выезжать на проверки. Сейчас все гораздо спокойнее. Отчасти потому, что идет трехдневное голосование. Кроме того, на участки вышло 10 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой. На каждом УИКе есть такой независимый наблюдатель. Это помогает следить за ходом голосования в спокойном режиме», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.