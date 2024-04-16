Олени на дорогах угрожают водителям в ЯНАО

Олени начинают возвращаться на летние пастбища, пересекая автотрассы в ЯНАО. Водителей призвали к осторожности на дорогах, так как животные могут создать аварийные ситуации. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на предупреждение администрации Приуральского района.

Олени группами или по отдельности могут неожиданно выйти на трассы перед автомобилистами. Часто в период каслания животные прогуливаются по дорогам, угрожая безопасности водителей. Местные власти призывают быть особенно осторожными на трассах Салехард — Аксарка и Салехард — Надым.

Важно соблюдать положенные скоростные режимы, не нарушать ПДД и быть внимательными к любым посторонним движениями на трассах.

Напомним, что в ЯНАО огромное количество лосей, домашних оленей, а также диких северных оленей. По численности с ямальским регионом может конкурировать только Чукотка, Республика Саха и Красноярский край.

Ранее сообщалось, что водителей в Подмосковье предупредили об участившихся случаях выхода диких животных на трассы.