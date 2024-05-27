Олеся Шавырина переехала в Подмосковье из Рязанской области, узнав о программе «Социальная ипотека»

Анестезиолог-реаниматолог переехала работать в Подмосковье из Рязанской области, узнав о программе «Социальная ипотека», по которой она приобрела собственную квартиру рядом с Коломенским кремлем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Олеся Шавырина работает анестезиологом-реаниматологом в ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр». Обладательница сертификата выхаживает самых маленьких пациентов.

«Мы работаем с новорожденными в реанимации. Ведем недоношенных детей, которые сами еще не могут полноценно дышать. Также доношенные тяжелые малыши, например, с пневмонией. Им нужна аппаратная поддержка. Подключаем искусственную вентиляцию легких, проводим зондовое питание», — говорит она.

Примечательно, что в подмосковную Коломну Олеся переехала 4 года назад. Еще живя в своем родном городе, она узнала о «Социальной ипотеке». По словам врача, она переехала специально, чтобы участвовать в программе. Сейчас у нее своя однокомнатная квартира. Ей там очень нравится, все сделано для комфортной жизни.