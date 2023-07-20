«Олежка, предал ты Родину»: Великобритания сняла санкции с основателя «Тинькофф банка»
Россияне заявили, что Тиньков «продался натовцам» ради снятия с него британских санкций
Фото: [Юрий Смитюк/ТАСС]
Бизнесмен, основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков теперь не находится под британскими санкциями, сообщил Минфин Объединенного королевства.
Аннулирование в рамках режима в отношении России уже произошло, следует из обновленных санкционных списков. В новых версиях имя Олега Тинькова отсутствует.
Напомним, что после начала специальной военной операции бизнесмен попал под британские запреты на въезд и заморозку активов. А уже в марте этого года Тиньков попросил у британских властей снять с него ограничения.
Отмену санкций против бизнесмена поддержал оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон.
«Видимо, он хорошо под них прогнулся. Ждем нового бизнеса в Британии?»; «Эх, Олежка, предал ты Родину. Как говорится, если захочешь, не так раскорячишься»; «Он давно продался натовцам. Еще тогда, когда отказался от гражданства РФ», — высказались против бизнесмена россияне в Сети.
Ранее сообщалось, что знаменитый предприниматель осудил поступок Олега Тинькова.
* В России признан иноагентом