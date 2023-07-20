«Олежка, предал ты Родину»: Великобритания сняла санкции с основателя «Тинькофф банка»

Аннулирование в рамках режима в отношении России уже произошло, следует из обновленных санкционных списков. В новых версиях имя Олега Тинькова отсутствует.

Напомним, что после начала специальной военной операции бизнесмен попал под британские запреты на въезд и заморозку активов. А уже в марте этого года Тиньков попросил у британских властей снять с него ограничения.

Отмену санкций против бизнесмена поддержал оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон.

«Видимо, он хорошо под них прогнулся. Ждем нового бизнеса в Британии?»; «Эх, Олежка, предал ты Родину. Как говорится, если захочешь, не так раскорячишься»; «Он давно продался натовцам. Еще тогда, когда отказался от гражданства РФ», — высказались против бизнесмена россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что знаменитый предприниматель осудил поступок Олега Тинькова.

* В России признан иноагентом