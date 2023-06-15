Ольга Бузова одна из первых узнала о скоропостижной смерти спортсмена Дмитрия Тарасова

Сейчас все СМИ трубят о гибели хоккеиста, прожившего всего 44 года. Командные представители «Амура» и известная российская певица искренне соболезнуют, о чем сообщает портал «Дни.ру»

Информация о смерти поступила от пресс-службы хабаровского «Амура», в состав которого раньше входил хоккеист Тарасов. Также он являлся командным игроком столичных «Динамо», «Спартаков» и других клубов в разных городах.

Однако вышла небольшая путаница, в связи с которой Ольга Бузова стала первой, кто узнал о смерти хоккеиста и выразил ему свои соболезнования. Дело в том, что его зовут точно так же, как и ее бывшего мужа. Живому футболисту Дмитрию Тарасову сейчас пошел 37-й год жизни.

Также про хоккеиста всегда будут помнить болельщики из Хабаровска, родные и близкие Тарасова.